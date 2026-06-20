Heridas cuatro personas en un accidente en la N-640, en Monterroso (Lugo), con tres coches implicados

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LUGO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un accidente de tráfico con tres vehículos implicados en Monterroso (Lugo) ha dejado heridas a cuatro personas, que han tenido que ser trasladadas al hospital por los profesionales sanitarios, según informa el 112 Galicia.

Pasadas las 15.00 horas de este sábado, el personal del Servicio 061 contactaba avisó a la central de emergencias del siniestro, que se produjo en la N-640, entre los kilómetros 127-128, en la parroquia de Penas, a la altura del Centro Penitenciario.

A su vez, el 112 puso los hechos en conocimiento de los agentes de Tráfico, de los Bomberos de Chantada, del GES de Monterroso, de los efectivos de Protección Civil de la localidad y del personal de mantenimiento de la vía. Una vez en el punto, tanto los Bomberos como los miembros del GES comunicaron que cuatro personas habían resultado heridas y que iban a ser evacuadas al hospital.

SALIDA DE VÍA EN OURENSE

Por otra parte, a las 15.40 horas de esta tarde, una mujer resultó herida en un accidente en la O-0504, a la altura de la parroquia de Cudeiro, en la ciudad de Ourense. Según el relato del particular que alertó al 112, la conductora se salió de la vía con el vehículo que conducía y chocó contra un muro.

Los gestores de emergencias avisaron enseguida al 061, que derivó al punto una ambulancia. La central también informó a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Ourense, a la Policía Local y a Protección Civil.