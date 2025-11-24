Heridas dos personas tras una colisión entre dos turismos en el peaje de Cecebre (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas, una grave y otra leve, tras una colisión entre dos turismos en la AP-9, en el peaje de Cecebre (A Coruña).

Según ha informado la Guardia Civil, el siniestro se produjo sobre las 11.07 horas de este lunes cuando uno de los vehículos colisionó contra otro cuando iba a coger el tique del peaje.

Hasta el punto se desplazaron los bomberos, que tuvieron que excarcelar a una persona que resultó herida grave, la Guardia Civil y los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

A consecuencia del accidente se produjeron retenciones, pero no afectaron a la circulación, al tratarse de una zona con varios carriles.