Heridas dos personas en Ribadeo (Lugo) al salirse de la vía y caer por un terraplén

Un coche sufrió una salida de vía en Ribadeo (Lugo), a 11 de abril de 2026. - POLICÍA LOCAL DE RIBADEO

LUGO, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridos al salirse de la vía en la N-642, a su paso por Ribadeo (Lugo), y caer por un terraplén de unos 20 metros hacía la ría. Aunque, en principio, no presentaban heridas de gravedad, fueron trasladados al Hospital de Burela de forma preventiva.

El 112 Galicia tuvo conocimiento del accidente a las 11.05 horas de este sábado por parte del 061, que puso en conocimiento este siniestro ocurrido entre el kilómetro 7 y 8 de la carretera. A su vez, la central de emergencias avisó a la Policía Local de Ribadeo, que se desplazó hasta el lugar.

Según los agentes, consultados por Europa Press, la salida de vía probablemente se produjo por "un despiste". El vehículo cayó por un terraplén hacia la ría, aunque no llegó a caer en el agua. Cerca de las 18.00 horas, estaban finalizando los trabajos de retirada del coche, para los que se necesitó una grúa.

Los dos únicos ocupantes del vehículo resultaron, en un principio, ilesos y, en el lugar, no presentaban heridas visibles. Con todo, fueron trasladados al Hospital de Burela con el objetivo de realizarles una serie de pruebas de carácter preventivo.