Heridas dos personas en una salida de vía en Manzaneda (Ourense)

Archivo - Sala de operaciones del 112 Galicia (Axega). - 112 GALICIA - Archivo

OURENSE, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas este lunes tras salirse de la vía el vehículo en el que circulaban por la aldea de Langullo, en el municipio ourensano de Manzaneda.

Según ha trasladado el 112 Galicia, el siniestro se produjo sobre las 11.30 horas. En ese momento, la central de emergencias tuvo constancia del accidente, en el que dos personas necesitaban asistencia sanitaria urgente, puesto que una de ellas permanecía inconsciente.

Con estos datos, los operadores del 112 dieron aviso a los servicios sanitarios, a la Guardia Civil de Tráfico y a voluntarios de Protección Civil de Manzaneda.

Así, el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 movilizó hasta el lugar el helicóptero medicalizado con base en Ourense, que trasladó a una de las personas heridas al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), mientras que la otra fue evacuada en ambulancia.