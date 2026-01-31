Heridas dos personas tras sufrir un accidente en Ribeira (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos personas, entre ellas un policía, han resultado heridas esta pasada madrugada tras sufrir un accidente en el municipio coruñés de Ribeira.

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia casi a la 1:00 horas de la madrugada los servicios sanitarios informaron de un accidente de tráfico con dos coches implicados en la primera salida hacia Baiuca, en la DP-7302, kilómetro 0, en Artes, en Ribeira.

El 112 informó a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Nacional y Local, a los Bomberos de Ribeira y a los efectivos del GAEM de la localidad.

Finalmente, el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 confirmó el traslado de las dos personas heridas, una de ellas un agente.

ARDEN TRES COCHES

También, el 112 ha informado de que ardieron tres vehículos en Ames en un aparcamiento abierto. El suceso no causó daños personales. Las llamas comenzaron en el vehículo que estaba aparcado en el medio y se propagaron a los vehículos de los laterales.

Según ha relatado, alrededor de las 22.00 horas de este viernes varios particulares llamaron al 112 Galicia para informar del fuego en un coche que estaba en un aparcamiento abierto, situado por la parte trasera del centro médico, en la Travesía Del Pedregal, en Ortoño.

Los gestores pasaron aviso a los miembros del GES de Brión, a los Bomberos de Santa Comba, a los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local y a los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ames. Igualmente, fueron informados los Bomberos de Santiago.

Una vez allí, los Bomberos de Santa Comba indicaron que las llamas ya fueron extinguidas por el GES de Brión, que confirmaron que ardieron los tres coches en su totalidad empezando el fuego en el medio y extendiéndose a los laterales.