Heridas seis personas en el accidente de una furgoneta y un coche en Quiroga

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LUGO 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un accidente entre una furgoneta y un coche en la N-120, en Vilanuíde, municipio de Quiroga (Lugo), ha dejado a seis personas heridas.

Poco antes de las 16,00 horas de este lunes, el 112 Galicia recibió varios avisos por un choque entre dos vehículos en Quiroga.

A consecuencia del impacto, los ocupantes de ambos vehículos quedaron atrapados e incluso necesitaron la ayuda de los bomberos para salir.

En el turismo iban cinco personas, mientras que en la furgoneta solo una. Sin embargo, todas necesitaron asistencia médica y ayuda de los equipos de rescate. Entre los heridos hay dos menores.

Además del equipo médico, al lugar de los hechos acudieron los Bomberos de Valdeorras y miembros del GES, así como los agentes de la Guardia Civil de Tráfico.