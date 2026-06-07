Heridas seis personas en una colisión por alcance entre dos coches en Barbadás (Ourense)

Uno de los coches implicados en la colisión por alcance en Barbadás (Ourense), a 7 de junio de 2026. - PROTECCIÓN CIVIL DE BARBADÁS

OURENSE, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Seis personas han resultado heridas en una colisión por alcance entre dos coches en Barbadás (Ourense). En uno de los vehículos viajaban cinco personas y, en el otro, únicamente una. Todas ellas han sido trasladadas al hospital.

El accidente ocurrió en la noche del sábado a la altura del kilómetro 4 en la OU-540. Hasta el lugar acudieron efectivos de Protección Civil e Emerxencias de Barbadás, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y personal del 061.

Según han explicado fuentes de emergencias, inicialmente se evacuó únicamente a una persona, que manifestó desde el inicio dolor cervical y en el pecho. Más tarde, las otras cinco personas expresaron molestias en el cuello, por lo que fue necesario movilizar más ambulancias para efectuar su correspondiente traslado.