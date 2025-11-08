Heridas tres personas en un accidente en A Laracha (A Coruña) con tres coches implicados

A CORUÑA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un accidente de tráfico en A Laracha (A Coruña), con tres coches implicados, ha dejado heridas a tres personas, que tuvieron que ser atendidas por el personal sanitario.

Según informa el 112 Galicia, el suceso fue registrado a las 13.15 horas en el kilómetro 1 de la DP-1913, en la parroquia de Soandres.

Uno de los coches cayó por un desnivel y acabó en un arroyo situado cerca de la vía. Con todo, todas las personas implicadas abandonaron los vehículos por sus propios medios. Las únicas tres heridas fueron atendidas por el personal sanitario.

En el operativo intervinieron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Guarda Civil de Tráfico, los voluntarios de Protección Civil da Laracha y los servicios de mantenimiento de la carretera.