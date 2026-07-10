Heridas tres personas en una colisión entre dos turismos y una ambulancia en O Bolo (Ourense)

Archivo - Sala de operaciones del 112 Galicia (Axega). - 112 GALICIA - Archivo

OURENSE, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas este viernes tras verse implicadas en un accidente entre dos turismos y una ambulancia en la localidad ourensana de O Bolo.

Según ha detallado el 112 Galicia, la central de emergencias tuvo constancia del siniestro sobre las 15.30 horas a través del sistema de alerta 'E-Call' de uno de los vehículos. Uno de los ocupantes relató que habían sufrido un accidente con otro vehículo en el kilómetro 37 de la carretera OU-533, en Santa Cruz.

En esta comunicación, aseguraba que no estaba ni herido ni atrapado, pero no sabía el estado de los ocupantes del otro turismo. En ese momento, otra persona se puso en contacto con el 112 indicando que se había producido una colisión múltiple con dos coches implicados y una ambulancia.

Con esos datos, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE-112) dio aviso al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Valdeorras, al GES de A Veiga, a la Guardia Civil de Tráfico y a los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad.

Una vez en el punto, los efectivos de emergencias confirmaban que en la colisión se habían visto implicados dos coches y una ambulancia y relataban que todos los ocupantes habían salido por sus propios medios y eran atendidos por los servicios sanitarios. Finalmente, el personal del 061 confirmó el traslado de tres personas al centro hospitalario de referencia.