Heridas tres personas en una colisión frontal entre dos vehículos en Castro de Rei (Lugo)

Archivo - Sala de operaciones del 112 Galicia (Axega). - 112 GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas este martes tras producirse una colisión frontal entre dos vehículos en la localidad lucense de Castro de Rei.

Según ha detallado el 112 Galicia, sobre las 11.15 horas un particular alertaba a la central de emergencias de que se había producido un choque entre dos vehículos en el kilómetro 71 de la carretera N-640.

Además, en esta primera comunicación, el alertante señalaba que una persona permanecía atrapada en el interior del habitáculo.

Con estos datos, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias activó un operativo del que formaron parte el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Vilalba y los servicios de mantenimiento de la vía.

Ya en el lugar, los bomberos liberaron a la persona que permanecía atrapada, que fue trasladada junto con otros dos heridos por los servicios sanitarios al centro hospitalario de referencia.