Heridas varias personas en una colisión entre dos coches en Castrelo de Miño (Ourense)

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OURENSE, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Varias personas han resultado heridas en una colisión entre dos coches en la O-42, a su paso por Castrelo de Miño (Ourense). Eran al menos cinco con lesiones de diversa consideración, motivo por el que fueron trasladadas por el personal del 061, según la información recogida por el 112.

El siniestro se produjo cerca de las 02.00 horas de la madrugada del sábado a la altura de la parroquia de Barral. El primer aviso llegó a la central de emergencias mediante las llamadas de alertadores, pero también fue recibido a través de un sistema automático de un teléfono móvil, que permitió la comunicación con las personas implicadas.

Todas estaban liberadas y accesibles, indica el 112, que cifra en cinco las personas heridas. Las mismas presentaban lesiones de diferente carácter y, finalmente, fueron evacuadas para poder recibir atención médica.

Además de sanitarios, en el operativo de asistencia participaron los agentes de la Guardia Civil de Tráfico, los miembros del GES de Ribadavia y los voluntarios de Protección Civil de Castrelo de Miño.

SALIDA DE VÍA DE UN COCHE EN RIBADEO

Por otra parte, pasada la medianoche, un vehículo sufrió una salida de vía en la N-634, en Ribadeo (Lugo), y tres personas resultaron heridas a consecuencias del impacto.

Los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 se ocuparon de la asistencia sanitaria y los agentes de la Guardia Civil de Tráfico, de la seguridad en la vía. También acudieron Bomberos de Barreiros, aunque ninguno de los heridos estaba atrapado.