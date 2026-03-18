Un herido de bala en una pierna en una reyerta entre dos clanes en Lugo

Policías acordonan la zona tras una reyerta entre dos familias en Lugo. - Carlos Castro - Europa Press

LUGO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido en una pierna con impacto de bala en el marco de una reyerta registrada este miércoles en Lugo.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional, que han precisado que en la pelea participaron varios miembros de dos clanes de etnia gitana de la ciudad, que estarían enfrentados.

El suceso se produjo en la Rúa Primavera cerca de las 14,00 horas, en plena calle y con varios viandantes como testigos.

El autor habría huido a bordo de un vehículo, pero el conflicto entre los integrantes de ambas familias gitanas continuó entre gritos y amenazas. El incidente, además de movilizar un amplio dispositivo con agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, obligó a cortar la calzada, ocupada por los integrantes de los clanes.

Por el momento no han llegado a producirse detenciones, aunque la Policía Nacional confirma que se ha abierto una investigación sobre los hechos. Hubo daños al menos en un vehículo estacionado en la zona y también en un portal.

TRASLADADO AL HULA

El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA).

Hasta el centro hospitalario también se han desplazado miembros de la familia del herido, que permanecen en el entorno del mismo y en la zona de Urgencias.