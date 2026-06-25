Herido un camionero tras caer por un terraplén de unos 30 metros en Cabanas (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un camionero ha resultado herido en la mañana de este jueves tras caer por un terraplén de unos 30 metros de desnivel en la localidad coruñesa de Cabanas.

Según informa el 112 Galicia, los hechos ocurrieron sobre las 08.10 horas en el punto kilométrico 3 de la AC-563. Pese a resultar herido, el hombre pudo salir del vehículo por su propio pie.

Por ello, se solicitó ayuda a Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de O Eume y al GES de Mugardos, así como a los servicios de mantenimiento de la carretera.

A esta hora, los servicios de emergencia continúan en el punto realizando tareas de limpieza de la vía y trabajando para la retirada del camión, que transportaba electrodomésticos.