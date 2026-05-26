Herido un camionero tras sufrir una salida de vía y caer por un terraplén de unos 15 metros en Xermade (Lugo)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Un camionero ha resultado herido este martes tras sufrir una salida de vía y caer por un terraplén de unos 15 metros en la AG-64, a su paso por el municipio lucense de Xermade.

Según ha subrayado el 112 Galicia, el siniestro se produjo alrededor de las 13.00 horas, a la altura del kilómetro 48, en la parroquia de Candamil y en sentido Vilalba.

La Central recibió el aviso a través de la llamada de un particular, que alertaba de la salida de vía del vehículo sin poder confirmar si el conductor permanecía atrapado en el interior de la cabina.

De inmediato, el Centro Integrado de Atención a las Emergencias movilizó a los Bomberos de Vilalba, al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico y a los efectivos de Protección Civil.

Una vez en el lugar, los bomberos comprobaron que el camión había descendido por el terraplén impactando contra varios árboles, que actuaron como freno natural y redujeron la velocidad del vehículo hasta detener completamente la marcha. La cabina quedó finalmente inclinada y apoyada sobre la arbolada de la zona.

A llegada de los equipos de intervención, el conductor se encontraba consciente y no fue necesario realizar labores de excarcelación. Con todo, los efectivos de rescate tuvieron que portear al herido durante unos 50 metros hasta la autovía, donde recibió atención por parte del personal sanitario.