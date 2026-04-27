Herido un conductor que cayó por un desnivel de unos dos metros en Vigo

Imagen del coche en el momento del accidente. - CEDIDA/EUROPA PRESS
VIGO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
Una persona ha resultado herida en la mañana de este lunes tras caer por un desnivel de unos dos metros en la calle Alfonso XIII de Vigo.
Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, los hechos ocurrieron minutos antes de las 11,00 horas y fue el propio 061 el que alertó de lo ocurrido, indicando que se trataba de una colisión entre dos coches.
Poco después, varios particulares contactaron con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias explicando que dos vehículos habían impactado entre ellos, provocando que uno cayese por un desnivel de unos dos metros.
Una de estas personas añadía, además, que este último conductor habría podido sufrir una indisposición, desencadenando el suceso.
Por ello, se dio aviso a la Policía Local de Vigo, a Protección Civil y al servicio de Bomberos. También fue al punto la Policía Nacional.