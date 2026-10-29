Herido un conductor tras volcar con su coche en Lalín

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un conductor ha resultado herido y ha tenido que ser trasladado al hospital después de volcar con su coche en Lalín (Pontevedra) este miércoles, según ha informado el 112 Galicia.

En concreto, la Central de Emergencias recibió varios avisos relacionados con este accidente minutos después de las 23.00 horas alertando de que un coche había volcado tras chochar contra una rotonda de la avenida de Buenos Aires.

Hasta allí se desplazaron bomberos de Silleda y el GES de Lalín, que asistieron a los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 para retirar al herido con una tabla de rescate, aunque finalmente no fue necesario excarcelarlo.

Asimismo, en el operativo también participaron los agentes de la Guardia Civil de Tráfico.