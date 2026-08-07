Herido grave un motorista tras colisionar frontalmente con un turismo en la N-120 en Ourense

Herido grave un motorista tras colisionar frontalmente con un turismo en la N-120 a su paso por la parroquia de Velle, en Ourense (Galicia)

Herido grave un motorista tras colisionar frontalmente con un turismo en la N-120 a su paso por la parroquia de Velle, en Ourense (Galicia) - GUARDIA CIVIL

OURENSE, 7 (EUROPA PRESS)

Un motorista ha resultado herido de gravedad este viernes tras invadir la vía contraria y colisionar frontalmente contra un turismo, provocando la caída de la moto en la que circulaba por la N-120, a su paso por la parroquia de Velle en Ourense, y sufriendo además la amputación de una extremidad inferior.

Tal y como han informado fuentes de la Guardia Civil y del 112 Galicia, el siniestro se produjo alrededor de las 10.28 horas de este viernes. Fueron los profesionales de urgencias sanitarias y un particular quienes informaron de la caída de un motorista en esa vía.

En concreto, tal y como ha detallado el Instituto Armado, la moto invadió el carril contrario de la vía a la altura del kilómetro 563, colisionando frontalmente contra un turismo y provocándose así la caída del motorista, que fue localizado tendido sobre la calzada y grave.

Como consecuencia de la colisión, la vía fue temporalmente cortada en ambos sentidos durante la intervención, habilitándose posteriormente el tráfico mediante paso alternativo. Asimismo, la Comandancia ha informado de que el conductor del turismo ha dado negativo en pruebas de alcohol y drogas y el motorista utilizaba equipación "idónea", con casco, chaqueta y guantes.

Al lugar se ha desplazado un helicóptero medicalizado que finalmente no ha sido utilizado, así como los servicios sanitarios, la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local y Protección Civil, siendo el herido atendido y trasladado al centro hospitalario de referencia tras sufrir la amputación de una extremidad inferior.