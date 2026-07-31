Un herido grave tras volcar con su coche en Barreiros (Lugo)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida grave este viernes tras volcar su vehículo en Barreiros (Lugo), concretamente en el kilómetro 572 de la N-634, en Celeiro de Mariñaos, según informa el 112 Galicia.

Fueron varios particulares los que alertaron a ala Central de Emergencias del accidente, que se registró en torno a las 8.30 horas de este viernes.

Hasta allí se desplazó Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos y Protección Civil de Barreiros, que se encargaron de excarcelar al conductor, que tuvo que ser trasladado al Hospital da Costa en estado grave.