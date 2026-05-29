Herido un hombre de 45 años en Corme, Ponteceso (A Coruña) al sufrir quemaduras durante unas labores de desbroce

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 45 años, con identidad J.L.F.G., ha resultado herido en la mañana de este viernes al sufrir quemaduras cuando realizaba tareas de desbroce en Corme, en el municipio coruñés de Ponteceso.

Según han informado fuentes consultadas por Europa Press, el suceso tuvo lugar sobre las 11,15 horas en Corme Porto y hasta el lugar se movilizó el helicóptero medicalizado así como una ambulancia del Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia.

El hombre, que fue evacuado al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, estaba realizando unas labores de desbroce. Según fuentes del operativo, fue cuando trataba de quemar unos restos cuando sufrió quemaduras.