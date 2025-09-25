Herido un hombre en Monterroso (Lugo) al volcar el vehículo en el que circulaba

LUGO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido tras volcar el vehículo en el que circulaba por la avenida de Pontevedra en la localidad lucense de Monterroso.

Según ha informado el 112 Galicia, los hechos sucedieron al mediodía de este jueves. A esa hora, un particular alertaba a la central de emergencia de los hechos y detallaba que varias personas trataban de sacar al implicado del vehículo.

Así, los operadores del 112 dieron aviso al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Chantada, al GES de Monterroso y a la Guardia Civil de Tráfico.

Una vez en el lugar, los efectivos del GES se encargaron de liberar al herido, que estaba consciente y fue evacuado en ambulancia al centro hospitalario de referencia.