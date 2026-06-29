Herido un hombre que se precipitó por un barranco en las pozas de Aranza, en Soutomaior (Pontevedra)

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de emergencias rescataron este domingo a un hombre que sufrió una caída en una zona de las pozas de Aranza, en el río Oitavén, en el municipio pontevedrés de Soutomaior.

Según ha trasladado el 112 Galicia, el suceso se produjo pasadas las 21.00 horas, cuando la luz natural comenzaba a escasear, por lo que los profesionales de emergencias necesitaron iluminación artificial para poder llegar hasta el varón.

Los efectivos de rescate tuvieron que recorrer un sendero estrecho y pegado al acantilado por el que, precisamente, se precipitó el joven cuando accedía a la zona de baño en compañía de otra persona, que fue la que alertó a la central de emergencias de lo ocurrido.

Debido a la falta de luz natural, el rescate tuvo que realizarse con medios terrestres, a pesar de la participación de los efectivos del Servizo de Gardacostas de Galicia, que acudieron a bordo del Pesca I. Sin embargo, solo pudieron iluminar, ya que ni la orografía ni la visibilidad ofrecían las condiciones óptimas para realizar un rescate seguro.

Finalmente, la intervención de los profesionales sanitarios permitió al herido, que sufría un colapso pulmonar por un traumatismo en la zona del tórax, avanzar caminando y acompañado por bomberos de O Baixo Miño y miembros del GES de Mos hasta donde esperaba la ambulancia. Posteriormente, fue evacuado por una dotación de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 al Hospital de Montecelo en Pontevedra.