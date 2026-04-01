Herido leve un niño de 2 años al ser atropellado en Boiro (A Coruña) mientras cruzaba la calle con su padre

Archivo - Ambulancia del 061 Galicia.
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Europa Press Galicia
Actualizado: miércoles, 1 abril 2026 15:36
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   A CORUÑA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Un niño ha resultado herido de forma leve en Boiro (A Coruña) al ser atropellado por un vehículo mientras cruzaba por un paso de peatones junto a su padre. Fue trasladado al Hospital do Barbanza para su valoración.

   El 112 Galicia recibió a las 12.42 horas el aviso de un particular, que indicó que el accidente ocurrió en la Avenida de Compostela, a la altura del Bar Touliña. Fuentes del servicio municipal de emergencias han precisado que, en ese momento, el menor cruzaba la calle junto a su progenitor y que su estado no revestía gravedad.

   La central de emergencias movilizó a la Policía Local, Protección Civil, Bomberos de Boiro y personal del Servizo de Urxencias Sanitarias-061, que evacuaron al menor en ambulancia para su posterior valoración.

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