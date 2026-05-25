Herido un operario en Mos al inhalar los gases de un producto químico de limpieza en Mos (Pontevedra)

PONTEVEDRA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador ha resultado herido en la tarde de este lunes en Mos al inhalar los gases que emanaron de un producto químico utilizado para la limpieza de piezas.

En concreto, fue un particular quien informó del suceso, ocurrido a las 18,10 horas en la Avenida Rebullón, en la parroquia de Tameiga, y solicitó asistencia sanitaria para el trabajador.

Al parecer, debido a las altas temperaturas, el disolvente se evaporó, provocando que el operario lo respirase y quedase inconsciente.

Además, otra llamada alertó de que otro operario también empezaba a sentirse mareado.

El 112 Galicia informó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, cuyos profesionales trasladaron finalmente a uno de los trabajadores al centro hospitalario de referencia.

Además, se pasó el aviso a los efectivos del GES de Mos, a los bomberos de Porriño y a los agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.