Herido un operario al sufrir una caída en las escaleras de una presa en Fornelos de Montes (Pontevedra)

PONTEVEDRA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un operario ha resultado herido al sufrir una caída en las escaleras de una de las galerías de una presa situada en la parroquia de Calvos, en el municipio pontevedrés de Fornelos de Montes.

Según ha informado el CIAE 112, el trabajador había quedado en una zona de escaleras, de difícil acceso, y necesitaba ser rescatado.

Ante ello, desde el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias se solicitó la acción de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de los Bombeiros de O Porriño, de la Guardia Civil y de los voluntarios de Protección Civil de la Mancomunidade de Oitavén-Tea.

Una vez en el lugar, los bomberos se encargaron del rescate mediante una grúa, tras lo que el hombre fue evacuado a un centro sanitario.