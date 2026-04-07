'Hibernarse', de Fillas de Cassandra, nominada en los premios de la Academia de la Música: "Es increíble"

1075658.1.260.149.20260407152510 Fillas de Cassandra en una entrevista para Europa Press - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El dúo vigués Fillas de Cassandra, formado por María Soa y Sara Faro, ha conseguido una nominación a los III Premios de la Academia de la Música Española con su tema 'Hibernarse' en la categoría de mejor canción en gallego o asturianu.

"Siempre es una alegría y además compartir con tantos otros proyectos que admiramos tanto. Estamos deseosas de irnos para allí y vernos y estar de fiesta. Es increíble", destacan Sara y María.

Las viguesas conocieron la noticia minutos antes de conceder a Europa Press una entrevista con motivo de la presentación de su nuevo disco 'Tertúlia', acompañado de una instalación expositiva creada por el colectivo As dúas e punto conformado por el elemento indispensable en una tertulia: la silla.

Las 12 sillas que conforman la exposición representan los 12 temas que componen el álbum. La Fundación Eugenio Granell la acogerá este martes y miércoles y, quien acuda, podrá escuchar en primicia -- el disco sale el 24 de abril -- las canciones escaneando el código qr de cada asiento.

La Academia ha dado a conocer las nominaciones esta mañana, entre las que destacan Rosalía, Amaia, Leiva y Guitarricadelafuente, entre otros. Los premios se entregarán en el Palacio de Congresos de IFEMA en Madrid el próximo 26 de mayo.

A uno de ellos opta Fillas de Cassandra, que comparte nominación con Tanxugueiras, por 'As que nunca cantaron'; Sen Senra por 'Padiante'; Caamaño&Ameixeiras y Tanxugueiras, por 'Ghatiña Mansa'; y Sabela ft María Escarmiento, por 'Non cho podo dar'.