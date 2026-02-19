Las hipotecas sobre viviendas se disparan un 22% en Galicia en 2025, con el mayor número de préstamos desde 2011

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Regularización de cuotas deautónomos - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas alcanzó las 19.139 en Galicia en 2025, lo que supone un incremento del 22% respecto a 2024, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este jueves.

Esta cifra es la mayor en los últimos 14 años, ya que supone el mejor dato desde 2011 --cuando se superaron las 21.000--. Es el segundo incremento anual consecutivo, si bien a menor ritmo que el 26,6% de 2024.

El aumento en la comunidad del 22,3% está por encima del 17,8% de avance en España en 2025, con un total de 501.073 préstamos.

En concreto, en la comunidad autónoma se prestaron el pasado año 2.372 millones en 2025, casi un 30% más en comparativa interanual.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron 26.403 hipotecas en la comunidad en 2025 --398 rústicas y 26.005 urbanas--, un 25,3% más. El capital desembolsado fue de 3.287 millones.

Entre las 26.005 urbanas, están las citadas 19.139 hipotecas sobre viviendas, 138 solares y 6.728 fincas urbanas de otro tipo.

En lo tocante solo al mes de diciembre, las hipotecas sobre viviendas registradas en la comunidad fueron 1.536, un 14,2% más que en el mismo mes de 2024.

DATOS ESTATALES

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas se disparó un 17,8% en 2025, su mayor alza desde 2021, hasta sumar 501.073 préstamos, la mayor cifra anual en 16 años, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El importe medio de las hipotecas concedidas para vivienda subió un 12,6% en 2025, hasta los 163.738 euros, el mayor de toda la serie estadística, mientras que el capital prestado se disparó un 32,6% en el conjunto del año pasado, hasta superar los 82.044 millones de euros.

El tipo de interés medio al inicio de las hipotecas para comprar vivienda se situó en 2025 en el 2,93%, el más bajo desde 2022, alcanzando el 2,88% en las hipotecas a tipo variable y el 2,96% en las de tipo fijo.

El porcentaje de hipotecas sobre viviendas a tipo de interés fijo se situó el año pasado en el 65%, el más elevado desde 2022, mientras que el porcentaje de hipotecas a tipo variable fue del 35%.

INCREMENTOS ANUALES EN TODAS LAS CCAA

En todas las regiones se firmaron en 2025 más hipotecas sobre viviendas que en 2024. Los mayores aumentos se dieron en Cantabria (+42,8%), La Rioja (+37%), Murcia (+28,6%) y Extremadura (+24,9%), mientras que los más moderados correspondieron a Madrid (+2,9%) y Navarra, (+5,7%), únicas regiones con alzas inferiores a los dos dígitos.

En valores absolutos, las comunidades autónomas que registraron un mayor número de hipotecas constituidas sobre viviendas en 2025 fueron Andalucía (98.052), Cataluña (87.011), Madrid (73.663) y Comunidad Valenciana (61.288), mientras que las menores cifras de préstamos suscritos fueron las de La Rioja (3.381), Navarra (5.868) y Cantabria (6.916).

EL TOTAL DE FINCAS HIPOTECADAS SUBE UN 17,7% EN 2025

De acuerdo con los datos del organismo estadístico, durante 2025 el número de hipotecas sobre fincas rústicas y urbanas (dentro de éstas últimas se incluyen las viviendas) subió un 17,7% respecto a 2024, hasta un total de 643.870.

Con este aumento se encadenan dos años consecutivos de alzas tras la subida del 10,2% experimentada en 2024.

El capital de los créditos hipotecarios concedidos se incrementó un 27,6% en el conjunto del año pasado, hasta superar los 117.145 millones de euros, en tanto que el importe medio de las hipotecas constituidas sobre el total de fincas aumentó un 8,4%, hasta los 181.940 euros.

LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA SUBEN UN 17,4% EN DICIEMBRE

Según Estadística, en diciembre de 2025 se firmaron 37.841 préstamos para vivienda, un 17,4% más que en igual mes de 2024. Con el avance interanual de diciembre, cinco puntos superior al de noviembre (+12,4%), la firma de hipotecas sobre viviendas suma 18 meses consecutivos de alzas.

A cierre de 2025, el tipo de interés medio para las hipotecas sobre viviendas alcanzó el 2,87%, por debajo del 2,97% de noviembre, con un plazo medio de 25 años. De este modo, se acumulan ya once meses consecutivos con un tipo de interés medio inferior al 3%.

El 36,6% de las hipotecas sobre viviendas se constituyeron el pasado mes de diciembre a tipo variable, mientras que el 63,4% se firmaron a tipo fijo, el porcentaje más elevado desde el pasado mes de julio. El tipo de interés medio al inicio fue del 2,82% para las hipotecas sobre viviendas a tipo variable y del 2,91% para las de tipo fijo.

El capital prestado en los préstamos sobre viviendas superó los 6.528 millones de euros el pasado mes de diciembre, un 33,3% más que en diciembre de 2024, mientras que el importe medio aumentó un 13,5%, hasta los 172.535 euros, la mayor cifra en cualquier mes dentro de la serie histórica.

En valores mensuales (diciembre de 2025 sobre noviembre del mismo año), las hipotecas sobre viviendas se desplomaron un 12,6%, en tanto que el capital prestado bajó un 11,7% y el importe medio subió un 1%.