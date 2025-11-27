HM Fertility Center A Coruña incorpora a la especialista en fertilidad Ana Pereda a su equipo

Ana Pereda, especialista en festilidad que se incorpora a HM Fertility - HM HOSPITALES

A CORUÑA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La clínica de fertilidad HM Fertility Center ha reforzado su equipo médico en A Coruña con la incorporación de la doctora Ana Pereda, especialista en fertilidad, según ha informado en un comunicado el grupo hospitalario.

Su incorporación completa este equipo de atención médica especializada, compuesto ya por dos ginecólogos, dos embriólogas y dos profesionales FIV Care, una figura profesional que acompaña y orienta a la paciente en todos aquellos aspectos del procedimiento que no son estrictamente médicos.

Ana Pereda compagina su labor en HM Fertility Center A Coruña con su trabajo en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), donde coordina la Unidad de Reproducción, además de ser miembro de la Sociedad Española de Ginecología y de la Sociedad Española de Fertilidad.

Es licenciada en Medicina y especializada en Reproducción Humana Asistida. Cuenta con un máster en Reproducción y otro en Patología Mamaria, y ha desarrollado su carrera en centros como el Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

Su formación incluye estancias clínicas en Suiza (Université de Lausanne) y en Estados Unidos (Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Nueva York), donde profundizó en preservación de la fertilidad en pacientes oncológicas.

"Se trata de un servicio totalmente puntero tanto en técnicas como en personal. Y todo en el mismo entorno hospitalario, donde la paciente, una vez conseguido el embarazo, puede continuar su seguimiento y salir de la maternidad con su bebé en los brazos", subraya Ana Pereda acerca de que HM Fertility Center cuente con equipos de ecografías 3D, biopsia embrionaria, equipos con 'time lapse', que permiten monitorizar el desarrollo de los embriones o test genéticos endometriales, entre otros servicios.

El centro renovará sus instalaciones, trasladando las consultas a un espacio específico a pie de calle, en las inmediaciones de la Maternidad HM Belén, mientras que el laboratorio y quirófanos permanecerán en el centro hospitalario.