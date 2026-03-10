Un hombre acusado de amenazar a testigos tras una denuncia en Lugo se enfrenta a más de cuatro años de cárcel

LUGO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un vecino de Lugo de 55 años se enfrenta a más de cuatro años de prisión acusado de amenazar e intimidar a un vecino y a su hija menor en la ciudad de Lugo, en represalia por una denuncia previa presentada contra él.

Se le imputa un delito de obstrucción a la justicia y otro de amenazas, por lo que le piden dos años y seis meses de prisión por la primera circunstancia y un año y diez meses por la segunda, además de una multa de 6.400 euros. El juicio quedó fijado este martes para el próximo 2 de julio por falta de acuerdo entre ambas partes.

El caso se remonta al 26 de enero de 2024, cuando un vecino del acusado interpuso una denuncia por amenazas, tanto hacia él como hacia su hija menor. Según consta en las actuaciones judiciales, el acusado contaba ya con antecedentes penales. En concreto, había sido condenado mediante sentencia firme de 7 de septiembre de 2022 por un delito de atentado a la pena de un año de prisión, pena que quedó suspendida.

La denuncia presentada en enero dio lugar a la apertura de las diligencias previas en el Juzgado de Instrucción número 2 de Lugo imputando a a este hombre un delito de amenazas. Entre las pruebas propuestas para el juicio oral figuraban las declaraciones como testigos del denunciante y de su hija menor.

En el marco de ese procedimiento, el juzgado había acordado la prisión provisional del investigado como medida cautelar. Sin embargo, esta medida quedó sin efecto el 8 de abril de 2024, fecha en la que se decretó su libertad provisional.

Los hechos más recientes se produjeron en agosto de 2024. Durante la mañana del día 23, el acusado se presentó en las inmediaciones del domicilio del denunciante, situado en una calle de Lugo, donde se sentó en una silla junto a la puerta de entrada de la vivienda. Según la acusación, mantuvo una actitud intimidatoria y desafiante frente al denunciante y su hija cuando estos se dirigían a su casa.

Tras una nueva denuncia presentada por el afectado, el mismo 23 de agosto el juzgado dictó un auto imponiendo al acusado, como medida cautelar, la prohibición de aproximarse o comunicarse con ambos durante un periodo de doce meses.

Pese a ello, según el relato de los hechos, el acusado regresó nuevamente esa misma tarde o noche a las inmediaciones del domicilio. Permaneció sentado junto a la puerta hasta que, alrededor de las 21:00 horas, llegaron el denunciante y su hija. En ese momento, se dirigió hacia ellos profiriendo insultos y amenazas, entre ellas expresiones como: "Te voy a matar, te voy a acuchillar, el barrio es mío y no me voy a ir de aquí en la vida".

La acusación sostiene que estas actuaciones tenían como finalidad intimidar a los testigos e influir en la declaración que debían prestar en el juicio oral del procedimiento iniciado por la denuncia de enero.

Asimismo, el acusado volvió a presentarse en las inmediaciones de la vivienda en los días posteriores, concretamente el 24, 25 y 26 de agosto de 2024, manteniendo la misma conducta, según se recoge en el procedimiento judicial.