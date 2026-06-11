Un hombre denuncia que resultó herido tras ser atacado por un perro suelto y sin bozal en Fene (A Coruña)

FERROL, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un ciudadano ha interpuesto una denuncia ante la Policía Nacional de Ferrol-Narón tras sufrir un ataque por parte de un perro de raza pastor belga de color negro que se encontraba suelto, sin bozal y sin control de su propietario o responsable.

Los hechos ocurrieron este martes, 9 de junio, en el exterior del centro sanitario situado en la Avenida de Tarrío, en Fene (A Coruña).

Según consta en el escrito de denuncia, al que ha tenido acceso Europa Press, la víctima se hallaba en las inmediaciones del centro sanitario cuando el animal se abalanzó sobre él, causándole una herida en el lóbulo de la oreja izquierda, así como contusiones en piernas y cabeza. Como consecuencia del ataque, el denunciante tuvo que recibir asistencia médica y ha aportado el parte facultativo correspondiente.

El afectado señala que el perro pertenece a una persona sin hogar que tiene su morada junto al centro de salud. Además, advierte de que existe otra persona agredida por el mismo animal, que se encuentra hospitalizada.

PIDE QUE SE TOMEN MEDIDAS

El compareciente manifestó desconocer si en el lugar de los hechos existen cámaras de grabación y pide que se tomen medidas para que la situación no vuelva a producirse. La denuncia ha quedado registrada en la Comisaría de Ferrol-Narón.

Por el momento, no consta la identificación del propietario del animal ni se han adoptado medidas cautelares sobre el perro. La investigación queda ahora en manos de la Policía Nacional.