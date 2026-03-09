Un hombre requiere asistencia al inhalar humo tras incendiarse una freidora en un local hostelero de Ourense

Archivo - Alerta de Axega de un incendio. - CENTRAL DE COORDINACIÓN AXEGA - Archivo

VIGO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha requerido asistencia sanitaria debido a la inhalación de humo después de incendiarse una freidora en un local hostelero de Ourense.

Según ha informado el 112, fue una operaria de un establecimiento de hostelería situado a la altura del número 64 de la Rúa do Progreso la que dio la voz de alarma poco después de las 7,30 horas de este lunes.

El servicio de emergencias ha explicado que la trabajadora del local indicaba que estaba ardiendo una freidora y pedía la intervención de los bomberos. El 112 dio aviso, además de a los bomberos, a agentes de la Policía Nacional y Local.

Una vez en el lugar, los agentes de la Policía Local confirmaron que eran necesarios los profesionales sanitarios para atender a un varón que presentaba síntomas de intoxicación debido al humo provocado.

Por ello, el 112 alertó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que derivó una ambulancia al punto.