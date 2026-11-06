Un hombre resulta herido grave al encender una estufa en Pantón (Lugo)

SANTIAGO DE COMPOSTELA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido grave este viernes al encender una estufa en Pantón (Lugo) y ha tenido que ser ingresado en la unidad de quemados del Hospital Universitario de A Coruña (CHUAC).

Según fuentes consultadas por Europa Press, el hombre presenta quemaduras de segundo y tercer grado en el 40% de su cuerpo, y también resultó intoxicado por inhalación de humo.

Con todo, estas mismas fuentes han confirmado que el pronóstico del herido es muy grave.