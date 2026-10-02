El hombre que seguía hospitalizado en Pontevedra pese a contar con el alta tiene ya plaza en una residencia pública

PONTEVEDRA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El hombre que lleva meses ingresado en el Hospital Montecelo de Pontevedra pese a tener el alta médica desde abril ya tiene una plaza en una residencia pública, aunque fuentes de la Consellería de Política Social han trasladado que, "si sigue rechazando acceder a este recurso", solo se podrá realizar la entrada con una comunicación judicial.

A preguntas de Europa Press en relación a la información que ha adelantado 'La Voz de Galicia', Política Social ha trasladado que la Fundación Galega para a Tutela de Persoas Adultas (Funga), recabó bajo el amparo de la Fiscalía "toda la documentación necesaria" para solicitar su situación de emergencia social.

Con dichos datos, ha agregado que los funcionarios del departamento autonómico que dirige Fabiola García "acreditaron que cumple todos los requisitos de una emergencia social" y que "ya cuenta con una plaza residencial en un centro público autonómico".

En todo caso, apuntan que, "si continúa rechazando acceder a este recurso", el ingreso en la residencia "solo podrá realizarse a través de una comunicación judicial".