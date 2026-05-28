La huelga por el Estatuto Marco dejó en Galicia más de 245.000 actos médicos suspendidos

El gerente del Sergas, José Ramón Parada, comparece ante la Comisión 5ª de Sanidade del Parlamento de Galicia - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El gerente del Sergas, José Ramón Parada, ha informado este jueves de que la huelga convocada a nivel nacional por el Estatuto Marco médico ha dejado en Galicia más de 245.000 actos asistenciales suspendidos.

Así lo ha señalado esta mañana en la Comisión 5ª de Sanidade del Parlamento, donde ha lamentado que esta situación repercuta en las listas de espera para pruebas, operaciones o consultas externas.

Parada considera que la gestión del Gobierno central demuestra una "escasa sensibilidad hacia el colectivo médico y, por extensión, hacia las personas que están detrás de cada cita suspendida".

La cuestión la ha presentado el diputado socialista Julio Torrado, que ha acusado a la Xunta de negarse a explicar el sistema "falaz" de cómputo de las listas de espera sanitarias. Concretamente, ha reclamado explicaciones sobre si una espera real de nueve meses para Ginecología solo computa oficialmente el día de espera que transcurre desde la llamada a la paciente para informarle que la atenderían al día siguiente.

En su iniciativa, ha acusado al gobierno gallego de emplear "sistemas de cómputo alterados de las lisas de espera", con lo que las cifras que ofrecen son "un autoengaño permanente", criticando que hagan públicas únicamente las listas que computan el tiempo desde que es marcada una fecha en agenda "con el objetivo de adulterar las cifras públicas".

"Los datos formales no se corresponden con las experiencias propias y provocan una discrepancia profunda entre la versión oficial y la realidad existente y conocida, con lo que además de alterar las cifras reales, los usuarios en espera no tienen cita concreta durante meses, en los que permanecen a la espera de la llamada del propio Sergas para marcarla", ha aseverado.

"TRANSPARENCIA" EN LOS DATOS DEL SERGAS

Así las cosas, José Ramón Parada ha destacado el avance continuo en la actividad asistencial del Sergas y ha incidido en que en 2025 Galicia alcanzó por segundo año consecutivo un máximo histórico de actividad quirúrgica con 207.409 intervenciones. Esto es, 2.580 operaciones más que el año anterior. También se incrementó en un 2,8% con respecto a 2024 el número de pruebas diagnósticas, realizándose más de 3,7 millones.

El gerente del Sergas ha puesto el foco en la prioridad que la Xunta le da a la detección temprana del cáncer, motivo por el que, ha dicho, los tiempos de respuesta en las vías rápidas oncológicas se mantienen en 5,6 días de espera media.

Parada ha subrayado también que Galicia se sitúa por debajo del promedio estatal en pacientes con esperas prolongadas, ya que solo el 5,7% de los pacientes quirúrgicos supera los seis meses de espera, frente al 22,9% del promedio del Sistema Nacional de Salud.

Asimismo, ha reivindicado la transparencia en los datos de gestión de la espera en cirugías, pruebas y consultas externas, destacando que Galicia publica los datos que marca la normativa semanas antes de que lo haga el Ministerio de Sanidad.

A este respecto, José Ramón Parada ha matizado que los datos que se deben medir vienen definidos en el Real Decreto 605/2003, de 23 de mayo, por el que se establecen medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud.

Por ello, ha insistido en que en los datos "no hay fases sin registrar ni arbitrariedad, hay normas, hay definiciones y criterios objetivos".

En cuanto a los datos de la lista de espera quirúrgica, ha matizado que el paciente entra en la lista el mismo día que el especialista decide que necesita ser operado, "porque eso es el que dice la ley y eso es el que cumple el Sergas".

Parada ha apuntado también que solo la espera estructural es la que refleja la capacidad real del sistema sanitario, dado que mide la demora atribuible a la organización y a los recursos disponibles. Por otro lado se contabiliza la espera tras el rechazo de centro alternativo y los casos de pacientes transitoriamente no programables para la cirugía, por motivos clínicos o por motivos personales que impiden temporalmente realizar la intervención.

Sobre las agendas dinámicas para marcar una cita, el gerente del Sergas ha aclarado que desde el momento de la petición se genera un justificante de petición para el paciente con la fecha, hora, centro y servicio de solicitud. Los indicadores se elaboran a partir de esa fecha de petición aunque la cita se marque en el momento en que se puede realizar, para evitar reprogramaciones y cancelaciones, además de garantizar que siempre se atiende antes el paciente más urgente y no simplemente a quien llegó primero.