La huelga del metal en A Coruña aumenta sus piquetes e impide el acceso a Navantia desde primera hora de este martes

FERROL, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La huelga del sector siderometal en A Coruña celebra este martes su segunda jornada de protesta con piquetes desplegados desde las 5.00 horas a las puertas de Navantia en la ría de Ferrol, impidiendo el acceso tanto al personal de la empresa principal como al de las auxiliares.

"A las cinco ya estábamos aquí. No dejamos entrar a nadie porque nos enteramos de que tienen gente trabajando 12 horas seguidas en la plataforma", en alusión a una embarcación varada en la zona de Carenas, ha explicado un portavoz de los trabajadores en conflicto.

Además, han criticado que la dirección de Navantia permite que empresas subcontratadas traigan personal del extranjero con jornadas de 12 horas diarias a turno corrido, lo que consideran una vulneración de los derechos laborales.

A partir de las 8.00 horas, los piquetes informativos se desplegarán por los polígonos industriales de la comarca, asimismo, está prevista una manifestación a las 12.00 horas, con salida desde la puerta principal de Navantia y final en el puerto de Ferrol.

El comité de huelga asegura que mantendrá la presión mientras no haya una negociación real que garantice la "intención real" de la patronal para negociar el nuevo convenio provincial, estando programada para este miércoles otra jornada de huelga en el sector.