La huelga del metal en la provincia de A Coruña encadena su cuarta jornada sin avances y amenaza de nuevos paros

El metal de A Coruña vive una nueva jornada de huelga. Foto de archivo. - EUROPA PRESS

FERROL, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sector del metal en la provincia de A Coruña vive este martes su cuarta jornada de huelga sin que se vislumbre un acercamiento entre la patronal y los sindicatos para la renovación del convenio colectivo.

La protesta, que mantiene en vilo a la comarca de Ferrolterra, ha vuelto a contar con piquetes informativos desde primera hora de la mañana en las puertas de las factorías de Navantia en Ferrol y Fene, impidiendo el acceso a los trabajadores de la industria auxiliar, mientras que los empleados de la empresa principal sí pudieron entrar tras un acuerdo puntual.

A mediodía, una manifestación partió desde el polígono industrial de A Gándara, ha recorrido la carretera de Castilla y concluyó en la plaza de España, frente al edificio de la Xunta, donde los asistentes celebraron una asamblea.

Sergio Martínez, secretario comarcal de CIG Industria en Ferrol, ha calificado la jornada como "un éxito" y ha destacado que "la participación está siendo masiva, la gente no está yendo a trabajar, quitando tres o cuatro empresas que tenemos localizadas".

Martínez ha lamentado que no haya habido ningún avance por parte de la patronal: "Nada, por muy increíble que pueda parecer, tres días más de huelga, no tenemos absolutamente nada. Fue la propia patronal quien suspendió una reunión que ya estaba programada".

Además, ha avanzado que este miércoles habrá nuevas movilizaciones con piquetes y una manifestación hasta la puerta de Navantia-Ferrol, y el jueves una gran concentración en las entradas de A Coruña, para la que se pondrán autobuses.

ACUERDO PARCIAL EN NAVANTIA

Por su parte, Marcos Vázquez, secretario comarcal de CCOO Industria en Ferrol, explicó que las tres federaciones sindicales alcanzaron un acuerdo con la dirección de Navantia para que la plantilla principal entrara a trabajar, con el compromiso de la empresa de controlar todas las horas extras que se realicen durante la huelga y de trasladar una reunión para la mesa naval la semana que viene.

No obstante, ha matizado que "la plantilla principal no va a ser capaz de llevar adelante la producción, por lo tanto, la mano de obra está en huelga, los que hacen los barcos están en paro, así que es algo que pueden hacer por mantenimiento y poco más".

Fernando López, de FICA-UGT en Ferrol, ha subrayado el malestar entre los trabajadores por la actitud patronal. "Nos parece una falta de respeto, tanto a los trabajadores como a las partes sociales, que cambien de posición, ahora sí, ahora no, ahora hay reunión, ahora no hay. Esto no es serio", ha advertido.

MÁS PAROS A LA VISTA

López ha confirmado que, además de las tres jornadas actuales, ya hay convocadas otras para el 16, 17 y 30 de junio y el 2 de julio, y advirtió: "Si el bloqueo sigue, tenemos que seguir la línea, porque no nos queda otra. Los trabajadores están perdiendo dinero, sin duda, pero ellos saben por qué luchan".

La huelga, que cumple ya su cuarta jornada, mantiene la tensión en el sector y amenaza con prolongarse si no se produce un giro en la postura patronal.