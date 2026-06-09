El Icomos desaconseja que la Ribeira Sacra sea Patrimonio de la Humanidad, pero Xunta y Gobierno mantiene su defensa

Reunión de trabajo en Sober (Lugo) para analizar la candidatura de la Ribeira Sacra. - DIPUTACIÓN DE LUGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El informe del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) ha concluido que la Ribeira Sacra no debe ser inscrita en la lista Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, pero la Xunta y el Gobierno central mantienen su defensa a una candidatura "muy solvente", sobre el paisaje del agua.

"Aunque el informe tenga la recomendación final que es la no inscripción de la candidatura por diferentes elementos, consideramos, y así estuvimos viendo con el propio Ministerio, que hay que defender esta candidatura", ha remarcado el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos.

Así lo ha señalado este martes en el municipio lucense de Sober, donde ha mantenido una reunión de trabajo con los diferentes alcaldes para analizar este informe, que ha calificado como "esperanzador".

El conselleiro ha remarcado que el documento del Icomos no es vinculante y la evaluación final de la candidatura la realizará el Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco, que se celebrará a finales de julio en Busán.

López Campos ha incidido en que la candidatura actual, que versa sobre el paisaje del agua, es "muy solvente" y el objetivo es poner en valor el agua y los ríos, como "elemento transformador del territorio".

El informe, según ha apuntado el conselleiro, valora el estado de conservación y la protección jurídica del paisaje cultural del la Ribeira Sacra, que acoge 26 ayuntamientos de la provincia de Lugo y Ourense.

Las iniciativas de turismo sostenible, las calidades paisajísticas y la larga historia de interacción entre personas, agua y paisaje, también fueron remarcadas por el Icomos.

El conselleiro ha incidido en que la evaluación hace un reconocimiento a la gobernanza colaborativa y a la coordinación institucional, al tiempo que ensalza el esfuerzo realizado por la Xunta, el Gobierno central y los actores y entidades locales involucradas.

El conselleiro ha confirmado que la Xunta y el Gobierno central seguirán trabajando conjuntamente en las próximas semanas para "hacer aportaciones y aclaraciones necesarias y defender el proyecto hasta el final".

En este contexto, López Campos ha celebrado la implicación y colaboración del Ministerio de Cultura con este "proyecto de país" que supone un "reto difícil", pero confían en la "potencialidad del territorio".

"FUNDAMENTAL" LA COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

En esta misma línea se ha pronunciado la subdelegada del Gobierno en Lugo, Olimpia López, que ha remarcado el apoyo del Gobierno central a esta candidatura, al tiempo que ha calificado el proyecto como "estratégico" por su capacidad para "reforzar la proyección internacional de Galicia".

"La Ribeira Sacra reúne valores excepcionales desde el punto de vista cultura, paisajístico e histórico, resultado de la relación secular entre el territorio y las personas que lo habitan, que hicieron posible un paisaje único marcado por la viticultura y la riqueza natural de los cañones del Sil y del Miño", ha subrayado Olimpia López.

Asimismo, ha incidido en que es "fundamental" la colaboración institucional con el objetivo de consolidar una candidatura "sólida y rigurosa, capaz de alcanzar el reconocimiento de la Unesco", por lo que ha ensalzado el "trabajo conjunto" de las administraciones y de los agentes del territorio.

Por su parte, el diputado de promoción económica y social de la Diputación de Lugo, Pablo Rivera Capón, ha subrayado con esta candidatura y ha recordado que la institución provincial apoyó esta iniciativa desde "sus inicios".

Además, ha afirmado que la Diputación mantiene un "seguimiento constante" de todo el proceso, participando en los diferentes encuentros de coordinación y colaboración de manera permanente con el resto de administraciones y entidades implicadas.