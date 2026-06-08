Identificado el hombre que agredió sexualmente en 2019 a una niña de 10 años en Lugo, en la cárcel en Alemania

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Lugo ha informado del esclarecimiento de un caso de agresión sexual cometida en 2019 en Lugo contra una menor de 10 años. El autor de los hechos era la pareja sentimental en aquel entonces de la madre de la víctima y ha sido localizado en Alemania, donde se encuentra en prisión cumpliendo condena por otros delitos.

La Policía Nacional ha informado de la identificación del hombre que, en su día, aprovechó su situación de convivencia en el domicilio común para cometer los hechos. Cuando los progenitores de la menor tuvieron conocimiento de los hechos, procedieron a interponer denuncia.

Sin embargo, el agresor ya había abandonado el domicilio y logrado eludir la acción de la justicia valiéndose de una identidad falsa, que era la única con la que operaba en España y la que conocía su pareja.

Los agentes de la Policía Nacional realizaron una labor de investigación mediante diversas inspecciones técnico-policiales y recogida de vestigios, obteniendo huellas lofoscópicas y muestras biológicas del autor.

En su momento, el análisis de estas evidencias no arrojó coincidencia alguna, quedando las mismas latentes en las bases de datos, pero el caso se mantuvo abierto.

IDENTIFICACIÓN PLENA

Antes de que la víctima alcanzase la mayoría de edad --momento en el que habría comenzado a computar el plazo de prescripción del delito--, la Policía Nacional logró el esclarecimiento de los hechos gracias a la colaboración policial internacional.

A través de instrumentos como el Tratado de Prüm, que permite el intercambio de huellas y perfiles genéticos entre países, se consiguió identificar plenamente al autor, tanto por estudio lofoscópico como por perfil genético.

El individuo identificado se encuentra actualmente en prisión en Alemania, cumpliendo condena por otros delitos.