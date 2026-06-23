Identificados seis menores por presuntamente romper varios cristales de un colegio en Ferrol

Archivo - Coche de la Policia Local.
Archivo - Coche de la Policia Local. - XUNTA DE GALICIA - Archivo
Europa Press Galicia
Publicado: martes, 23 junio 2026 17:08
Seguir en

   FERROL, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

   La Policía Local de Ferrol identificó a seis menores como presuntos autores de lanzar piedras y romper varios cristales del colegio La Salle.

   Según ha informado la Policía Local en un comunicado, esta es la tercer ocasión en la que se registraron hechos de estas características en las instalaciones educativas.

   La intervención se produjo sobre las 23.15 horas de este domingo, después de que un vecino alertase de que un grupo de jóvenes estaba lanzando piedras contra un colegio desde la calle Emilia Pardo Bazán.

   Los agentes localizaron a cuatro de los menores, presuntamente implicados, en el lugar de los hechos y, posteriormente, identificaron a otros dos en sus domicilios.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado