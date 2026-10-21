El IGE prevé un crecimiento de la economía gallega por encima del 1,5% hasta 2030, año en el que el paro bajará del 7%

SANTIAGO DE COMPOSTELA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Galego de Estatística (IGE) prevé un crecimiento sostenido de la economía gallega por encima del 1,5% cada año durante el próximo lustro.

El IGE publica este martes el 'Escenario macroeconómico de Galicia', en el que figura una estimación de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,3% para este 2026. Para 2027, el avance será del 1,9%. Y recoge una previsión idéntica del 1,6% para 2028, 2029 y 2030.

Asimismo, apunta a que 2026 se cerrará con una tasa de paro en Galicia del 8%. Irá con un progresivo descenso anual: 2027 (7,7%); 2028 (7,3%); 2029 (7%) y 2030 (6,8%).

En la composición del PIB, el instituto estadístico augura un ciclo expansivo de exportaciones en torno al 2% durante los próximos años. De hecho, considera que el 1,6% de aumento este año será el más bajo de los próximos ejercicios. Por su parte, la contribución al PIB de la demanda interna será cercana al 1,5% durante estos años.

Mientras, la tasa de actividad descenderá tres décimas entre el 53,8% de 2026 al 53,5% de 2030. No obstante, tendrá un ligero repunte entre los 16 y 64 años en el mismo periodo, del 75,1% al 75,3%.