La igualdad centrará las preguntas a Rueda en el próximo pleno, en el que se debatirá la ley de educación digital

Reunión de la junta de portavoces del Parlamento de Galicia. - PARLAMENTO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces de la oposición preguntarán por igualdad al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el próximo pleno del Parlamento, que se celebrará los días 17 y 18 de noviembre, en una sesión ordinaria en la que se debatirá la futura ley de educación digital y la ley de administración local.

Así, una semana antes del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, tanto el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, como la líder del BNG, Ana Pontón, cuestionarán al titular del Gobierno gallego si considera que su Ejecutivo hace lo necesario para impulsar y garantizar la igualdad real y efectiva en Galicia.

Además, tal y como ha explicado la viceportavoz socialista Lara Méndez en rueda de prensa tras la junta de portavoces, en materia de igualdad, los socialistas llevarán una proposición de ley de medidas integrales contra el acoso y la violencia digital. También presentarán una moción sobre el derecho al aborto y una proposición no de ley para "mejorar la aplicación" de la ley de eutanasia en Galicia.

Por otro lado, preguntarán por la cuantía del complemento autonómico de las pensiones no contributivas y defenderán una proposición no de ley sobre vivienda, así como una interpelación sobra la ejecución de los fondos europeos.

IGUALDAD, VIVIENDA Y AP-9

Mientras, el BNG presenta una proposición no de ley para "blindar la lucha contra la violencia machista" frente a los discursos "reaccionarios" y las "ambigüedades" en esta materia.

Además, según ha detallado en rueda de prensa el viceportavoz nacionalista Luís Bará, el Bloque ha registrado una iniciativa sobre la zona de transición justa de As Pontes para que "sirva para reindustrialización" y no para "medidas especulativas".

También una pregunta sobre el "incremento alarmante" de la pobreza infantil y las medidas a tomar para revertirla y otra respecto a la "privatización de informes ambientales para favorecer los intereses de empresas privadas".

En cuanto a las proposiciones no de ley, el BNG lleva al Pazo do Hórreo una iniciativa que recoge la Estratexia de Adquisición Pública de Vivienda, con la que apuesta por movilizar "240 millones de euros anuales para adquirir 1.400 viviendas cada año".

Sobre la AP-9, Bará ha detallado que pondrán el foco en que la Xunta "quiere seguir poniendo palos en las ruedas" con una comisión bilateral que ha tachado de "treta". "La Xunta está intentando confundir y enredar con la cuestión de quien va a asumir los costes", ha señalado Bará, que ha insistido en que demandarán "un compromiso de todas las fuerzas políticas" para que "asuman una decisión como esta".

En esta misma línea, ha añadido que si el Gobierno "no anula esta prórroga ilegal", el Ejecutivo autonómico "tiene que ir a la vía judicial para pedir en el Supremo la anulación".

ACTOS VIOLENTOS Y FALLOS PULSERAS ANTIMALTRATO

Por su parte, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos Couñago, ha avanzado que los populares no se limitan a "traer declaraciones institucionales" sobre las mujeres, sino que presentan acciones para "blindar su seguridad".

Por ello, ha señalado que exigirán al Gobierno central que enmiende los fallos de las pulseras antimaltrato y que haga públicas las conclusiones de todas las auditorías de estas incidencias y ofrezca datos desagregados en las cuatro provincias gallegos.

Asimismo, llevan a la Cámara una proposición no de ley para condenar los "actos violentos" ocurridos el pasado 21 de octubre en A Coruña tras una manifestación contra la presencia del líder de Vox, Santiago Abascal.

Para el portavoz popular, los hechos son "intolerables" y ha criticado la "actitud de quien convoca", señalando a la Coordinadora da Mocidade Socialista, al Sindicato de Vivienda y a Galiza Nova. "Exigimos a todas las fuerzas una condena clara, pública y sin dobles criterios", ha proclamado.

En el ámbito de las preguntas orales, el Grupo Popular cuestionará al Ejecutivo autonómico por la selección del proyecto minero de Touro como proyecto estratégico europeo, por las actuaciones desarrolladas para defender los intereses de la flota gallega ante la "finalización del protocolo pesquero entre la Unión Europea y Mauritania" y por el estado de la red ferroviaria en Galicia.

Del mismo modo, Pazos ha explicado que se debatirán las enmiendas de BNG y PSdeG a la ley de administración local de Galicia y el debate final de la futura ley de educación digital.

Por su parte, el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, realizará una pregunta oral al Gobierno para cuestionar sobre "por qué no se construye vivienda pública" en una parcela de la finca de Bemposta.

PLENO PRESUPUESTOS

Además, el lunes de la próxima el Pazo do Hórreo acogerá el debate del proyecto de ley de presupuestos para 2027, sobre el que BNG, PSdeG y Democracia Ourensana ya registraron enmiendas a la totalidad.

Este martes, Luís Bará ha asegurado que los nacionalistas plantearán un debate "de contraposición de modelos", cuestionando "la falta de medidas de impulso".

"Es un Gobierno que va al tran tran, que está como una bici estática, con mucha propaganda, pero sin avanzar", ha afirmado al tiempo que ha indicado que las cuentas "no responden a la crisis de precios" ni tampoco incluyen "medidas para garantizar el acceso a la vivienda" o propuestas "para frenar el deterioro de los servicios públicos".

Mientras, Armando Ojea ha defendido la enmienda a la totalidad registrada al entender que los presupuestos "profundizan la asimetría histórica entre las provincias atlánticas y las del interior".

Por su parte, el portavoz popular ha señalado que tanto el pleno presupuestario como el ordinario servirán para "clarificar cuál es la hoja de ruta" para los próximos años.