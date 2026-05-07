Imputados la concejal de Seguridad de Vigo y el dueño del Saltamontes por un posible homicidio imprudente

Archivo - La concejal de Seguridad de vigo, Patricia Rodríguez Calviño, a su llegada al juzgado para declarar como investigada en el caso Saltamontes. - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

VIGO 7 May. (EUROPA PRESS) -

El tribunal de instancia de Vigo, sección de instrucción, plaza 3, ha dictado auto que pone fin a la fase de instrucción por el caso Saltamontes, y ordena continuar la tramitación de la causa con dos imputados, la concejal de Seguridad del gobierno local, Patricia Rodríguez Calviño, y el dueño de la atracción, Genaro Manuel M.D.S., por su los hechos imputados fueran constitutivos de un delito de homicidio imprudente, en concurso con un delito menos grave de lesiones por imprudencia grave.

Asimismo, el juez acuerda el sobreseimiento con respecto al resto de investigados: el presidente de la Comisión de Fiestas de Matamá (parroquia en la que ocurrió el accidente mortal), Cristian G.M.; el jefe del servicio de Seguridad del Ayuntamiento de Vigo, Antonio V.M.; y el jefe de la Policía Local de la ciudad.

Ahora las acusaciones particulares y la Fiscalía tienen un plazo de 10 días para solicitar la apertura de juicio oral y formular sus respectivos escritos.

Esta causa se abrió a raíz del accidente ocurrido en la madrugada del 3 de agosto de 2024. Uno de los brazos del Saltamontes se desprendió y un chico que iba en la atracción, Iván C.H., de 36 años, sufrió lesiones que le provocaron la muerte.