Incautados más de 5.000 litros en gasóleo bonificado para uso fraudulento en el Puerto Exterior de A Coruña

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través del Destacamento Fiscal y de Fronteras del Puerto de A Coruña, en colaboración con el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria, ha llevado a cabo una serie de intervenciones que han resultado en la aprehensión de un total de 5.600 litros de gasóleo bonificado por su uso indebido en vehículos de obra en el Puerto Exterior de Punta Langosteira, en Arteixo (A Coruña).

Según explican en un comunicado, las actuaciones se iniciaron a raíz de una inspección en la que se localizó un depósito que contenía 1.900 litros de este combustible, destinado a un uso fiscalmente bonificado.

El gasóleo, que se distingue por su color rojo, estaba siendo utilizado de forma fraudulenta en un vehículo de obra matriculado, un uso no permitido por la legislación.

Como resultado de estas inspecciones, se formularon múltiples denuncias por infracción de la Ley de Impuestos Especiales, que regula el uso de este tipo de carburantes, y la Ley de Industria, por las irregularidades detectadas en los depósitos de combustible.

Las actas y las muestras del combustible incautado han sido puestas a disposición del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de A Coruña para la tramitación de las correspondientes sanciones.