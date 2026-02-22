Un incendio calcina dos coches por completo en Ribeira (A Coruña) y deja afectado a un tercero

Archivo - Sede del 112, Axega - 112 - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha calcinado por completo dos coches en Ribeira (A Coruña) y ha afectado a un tercero. El suceso ocurrió a las 06.30 horas de la madrugada de este domingo en el Paseo das Carolinas.

Un particular avisó al 112 Galicia de que un vehículo había "explotado" y estaban ardiendo dos turismos, según la información proporcionada por la central de emergencias.

Los Bomberos de Ribeira, que se desplazaron al lugar, ratificaron después que estos dos coches habían ardido por completo y un tercero había resultado afectado. Efectivos de la Policía Local y Nacional completaron el operativo.