Un incendio causa daños cuantiosos en una nave del polígono Espírito Santo en Sada (A Coruña)

Incendio de la nave de la empresa Trison en Sada (A Coruña) - CONCELLO DE SADA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una nave tecnológica del polígono Espírito Santo, en Sada (A Coruña), ha resultado con daños importantes como consecuencia de un incendio registrado en la madrugada de este jueves, y en el que siguen trabajando los efectivos de extinción.

Según han informado fuentes del CIAE 112 Galicia y del propio Ayuntamiento de Sada, el fuego se declaró sobre las 1.15 horas, y los servicios de Emergencias recibieron el aviso después de que saltase la alarma de la nave, de la empresa Trison, dedicada a la digitalización de espacios para creación de experiencias audiovisuales.

Aunque no se produjeron daños personales, las instalaciones sufrieron cuantiosos daños materiales. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de bomberos de los parques de Betanzos, Arteixo y A Coruña, del Servicio Municipal de Emergencias de Oleiros, y de Protección Civil de Sada y Betanzos. Igualmente, fueron informados la Guardia Civil y el 061 (como medida preventiva).

La magnitud de las llamas provocó el colapso de parte del techo de la nave, y obligó a desalojar el Motel Venus, que está al lado de las instalaciones de la empresa tecnológica.

El fuego se dio por controlado pasadas las 2.00 horas, aunque los servicios de emergencia permanecen en la zona para completar la extinción y refrigerar la estructura.

El Ayuntamiento de Sada ha trasladado su reconocimiento al trabajo de todos los efectivos desplegados, "con una intervención que resultó determinante para evitar consecuencias mayores".