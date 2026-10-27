Un incendio en un garaje de A Coruña calcina tres vehículos y afecta a otros tres

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado en la noche de este lunes en un garaje de A Coruña ha calcinado tres vehículos y afecta a otros tres. Además, se han registrado daños estructurales en las instalaciones, aunque ninguna persona ha resultado herida, según ha informado el 112 Galicia.

En concreto, fue un particular quien informó al 112 Galicia de que salía humo de un garaje de la calle del Pintor Francisco Lloréns, en Visma.

Hasta allí se desplazaron los Bomberos y agentes de la Policía Nacional y Local de A Coruña.