Un incendio en un garaje de A Coruña se salda con varios vehículos afectados y una persona herida leve

Archivo - Aviso de la Axega de un incendio. - CENTRAL DE COORDINACIÓN AXEGA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en un garaje situado en la Praza Médico Ángel Ron Fraga, en la ciudad de A Coruña, ha dejado a una persona herida leve --fue trasladada por intoxicación por humo-- y varios vehículos afectados.

El 112 Galicia tuvo conocimiento del suceso a las 21.45 horas de este martes, tras recibir varias llamadas de particulares que alertaban de la presencia de abundante humo en el patio de luces de los inmuebles y de un fuerte olor a quemado.

De inmediato, desde el 112 Galicia se dio aviso a los bomberos de A Coruña, así como a los agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local.

Una vez en el lugar, los equipos de emergencia confirmaron que el fuego estaba en la planta -5 del garaje. Como consecuencia del incendio, dos vehículos resultaron calcinados, mientras que otros coches se vieron afectados por el calor y el humo.

Además, una persona tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario de referencia por el personal del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 por una intoxicación leve por inhalación de humo.