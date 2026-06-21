Un incendio originado en Portugal cruza la frontera a Ourense y afecta a la parroquia de Manzalvos, en A Mezquita

Europa Press Galicia
Publicado: domingo, 21 junio 2026 11:17
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   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Un incendio forestal originado en Portugal ya ha cruzado la frontera con Galicia, afectando a la parroquia ourensana de Manzalvos, en A Mezquita.

   Tal y como han confirmado fuentes de la Consellería do Medio Rural, el fuego traspasó la frontera sobre las 7.18 de la mañana de este domingo, afectando a unas 5 hectáreas de la parroquia de Manzalvos.

   En estos momentos trabajan en la extinción del fuego cuatro agentes, cinco brigadas, cinco motobombas, una pala, tres aviones y un helicóptero.

   Por el momento, no hay ninguna población en riesgo.

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