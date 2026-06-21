Un incendio originado en Portugal cruza la frontera a Ourense y afecta a la parroquia de Manzalvos, en A Mezquita

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal originado en Portugal ya ha cruzado la frontera con Galicia, afectando a la parroquia ourensana de Manzalvos, en A Mezquita.

Tal y como han confirmado fuentes de la Consellería do Medio Rural, el fuego traspasó la frontera sobre las 7.18 de la mañana de este domingo, afectando a unas 5 hectáreas de la parroquia de Manzalvos.

En estos momentos trabajan en la extinción del fuego cuatro agentes, cinco brigadas, cinco motobombas, una pala, tres aviones y un helicóptero.

Por el momento, no hay ninguna población en riesgo.