El incendio de Padrón (A Coruña) iniciado tras arder un coche en la AP-9 quemó 1,5 hectáreas en la tarde del jueves

Un coche arde en la AP-9, a su paso por Padrón (A Coruña), a 23 de julio de 2026. - CEDIDA / EUROPA PRESS

A CORUÑA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado en Padrón (A Coruña) en la tarde del jueves calcinó finalmente una superficie de 1,5 hectáreas, según las cifras de la Consellería de Medio Rural. El fuego se inició a las 14.57 horas, minutos después de que, en un lugar próximo, un coche ardiese en la AP-9 a su paso por este municipio.

Concretamente, el 112 Galicia recibió el aviso por este accidente a las 14.40 horas. Entonces, uno de los ocupantes del coche llamó a la central para informar de que el turismo estaba ardiendo por la parte de atrás del motor. Con todo, nadie resultó herido.

Hasta allí acudieron el GES de Padrón, los Bomberos de Boiro, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Efectivos desplazados indicaron a la central de emergencias que el fuego había llegado hasta una masa forestal próxima. También, pasadas las 15.00 horas, una patrulla policial añadió que el fuego había pasado hacia el monte.

Por su parte, Medio Rural confirmó la existencia de un incendio forestal en la parroquia de Iria Flavia, que dio por extinguido a las 19.30 horas de la tarde con una superficie final afectada de 1,5 hectáreas. Hasta el lugar se desplazaron cuatro agentes, seis brigadas, ocho motobombas y un helicóptero.