El incendio de Porto do Son quema 20 hectáreas y el de Gondomar, 12 hectáreas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal que afecta este lunes al municipio coruñés de Porto do Son calcina unas 20 hectáreas. Mientras, el fuego declarado también este 21 de septiembre en Gondomar (Pontevedra) calcina 12 hectáreas, según estimaciones provisionales de la Consellería do Medio Rural.

El fuego de Porto do Son se inició a las 14,42 horas en la parroquia de Ribasieira. Trabajan siete helicópteros y cinco aviones, entre otros medios de la Xunta. Una gran columna de humo es visible desde varios puntos de la comarca de O Barbanza.

Mientras, el incendio en Gondomar, parroquia de Donas, comenzó minutos antes de las 16,45 horas del lunes. Trabajan, entre otros medios aéreos.

El Ministerio para la Transición Ecológica, asimismo, ha informado del envío de medios aéreos para trabajar en coordinación con la Xunta contra el fuego.