Un incendio próximo a las vías de tren en A Coruña obliga a interrumpir la circulación ferroviaria

Tren detenido en A Coruña este mediodía debido a un incendio próximo a las vías, a 6 de agosto de 2026. - CEDIDA / EUROPA PRESS

A CORUÑA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal cercano a las vías de tren en el entorno de A Coruña está afectando, desde las 13.30 horas de este jueves, a la circulación ferroviaria con entrada y salida a la estación de la ciudad herculina. El fuego es ajeno a la infraestructura y la reanudación dependerá de las indicaciones de los servicios de extinción, según han indicado fuentes de Adif y Renfe consultadas.

Uno de los trenes afectados es el Avant 09131, que tenía previsto salir de la ciudad herculina a las 13.35 horas. Media hora después, sus pasajeros recibieron un mensaje que indicaba que el tren se encontraba detenido debido a esta circunstancia y que había bomberos actuando en la zona.

A su vez, la Consellería do Medio Rural ha confirmado un incendio forestal en la parroquia coruñesa de San Cristovo, sin estimación de hectáreas de momento. Aunque el departamento no ha podido ratificar que este sea el mismo, este lugar se encuentra en el entorno de la terminal. Hasta allí se han desplazado un agente, tres brigadas, dos motobombas y un helicóptero.

En este contexto, según ha detallado Adif, el incendio afectará a las entradas y salidas a la ciudad hasta que los medios de extinción den indicación de lo contrario.